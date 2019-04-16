Ekonomi için can sıkan tablo: Ekonomi daha da daralacak !

Türk ekonomisi 2018’in son çeyreğinde para biriminin dolar karşısında yüzde 30 civarında değer kaybetmesinin ardından yüzde 3 daralmıştı.

Bu durum enflasyonu son 15 yılın en yüksek seviyesine çıkarmış, şirketlerin yabancı borçlarını ödeme kabiliyetini kısıtlamıştı.

Reuters’ın 43 ekonomistle yaptığı anket, Türk ekonomisinin bu yıl 0,3 daralacağını gösteriyor. Bu oran hükümetin 2,3 büyüme oranı tahmininin oldukça altında.

Türk ekonomisi en son 2009’da yüzde 4,7 daralmıştı. 2010’dan 2017’ye kadar büyüme oranı inşaat sektörünün desteğiyle yüzde 6,6 olmuştu.

Reuters’ın anketine göre, bu yılın ilk iki çeyreğinde daralma yüzde 3,4 ve yüzde 1,2 seviyelerinde olacak, üçüncü çeyrekteyse yüzde 2,1 oranıyla büyümeye geri dönülmesi bekleniyor.

Ankete göre Türkiye’de büyüme oranının 2020’de yüzde 2,7 olması bekleniyor.

Uluslarararası Para Fonu IMF de Türkiye’de bu yıl yüzde 2,5 daralma olacağı, 2020’de de yüzde 2,5 büyüme olacağı tahmininde bulunmuştu.

İş Yatırım’dan Muammer Kömürcüoğlu yılın ikinci yarısında ekonominin olumlu büyümeye dönmesini beklediklerini belirtti. Kömürcüoğlu bununla birlikte bu toparlanmanın kırılgan olduğunu, siyasi ve jeopolitik gelişmelere bağlı olduğunu vurguladı.

Geçen yıl para birimindeki dalgalanmaya Merkez Bankası’nın bağımsızlığıyla ilgili endişeler etken olmuştu. Ankara-Washington ilişkilerinin gerilmesi bu duruma neden olan unsurlar arasındaydı.

İki ülke ilişkileri, Suriye konusundaki politikalar ve Türkiye’nin Rusya’dan almayı planladığı S-400’ler nedeniyle hala gergin bir dönemden geçiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçen Çarşamba reform paketi açıkladı ancak ankete görüş bildiren uzmanlar, yatırımcıların bu tür reformların IMF altında uygulanması durumunda güven kazanabileceğini belirtiyor.

Türkiye’nin IMF ya da başka bir dış kuruluştan kaynak temin edip etmeyeceğine yönelik soruya ise ankete katılanlardan 6’sı “hayır” şeklinde yanıt verdi. Beş katılımcıya göre de 2023’e kadar görünürde bir erken seçim yok.

Ankete göre enflasyon yılın ikinci çeyreğinin sonunda yüzde 17,5’e, yıl sonunda da yüzde 15,5’e düşecek. Hükümetin öngörüsü de bu rakamlarla örtüşüyor.

Enflasyonun 2020’nin sonunda yüzde 11,8, 2021’de de yüzde 9,1’e düşmesi öngörülüyor.

Ankete göre ayrıca, cari hesap açığının bu yıl gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2,4’ü olması bekleniyor.

Geçen haftaki bir başka ankette de, ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz oranlarını yıl sonunda yüzde 19,25’e düşüreceği tahminini dile getirmişti.



