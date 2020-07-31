  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 31 Temmuz 2020 18:35

Ekonomi için endişelendiren analiz: Türkiye'nin cephanesi tükeniyor!

Wall Street Journal gazetesi, Türk Lirası'nın oynaklığının önüne geçmek için Türkiye'nin elinde olan seçeneklerin tükendiğini yorumunda bulundu. Gazete yatırımcıların endişelendiğine de dikkat çekti.

Ekonomi için endişelendiren analiz: Türkiye'nin cephanesi tükeniyor!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

ABD merkezli gazete, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TMCB) müdahaleleri sonucu aylardır sabit bir seyir izleyen dolar/TL kurunun bu hafta son iki ayın en yüksek seviyesine çıktığına dikkat çekiyor.

Doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesine rağmen dolar/TL kurunun pazartesi gününden beri yüzde 2 yükselerek 6,99 seviyesinden işlem gördüğünü belirten WSJ, bunun 12 Mayıs'tan beri en yüksek değer olduğunu kaydediyor.

Dolar/TL kuru 7 Mayıs'ta 7,26'yı aşarak rekor kırmıştı.

Euro/TL kuru ise bu hafta içinde yüzde 3 yükselişle 8,31'e çıkarak rekor kırdı.

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Türkiye , Türk Lirası , Merkez Bankası , TL , TCMB
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM