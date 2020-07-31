Ekonomi için endişelendiren analiz: Türkiye'nin cephanesi tükeniyor!

ABD merkezli gazete, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TMCB) müdahaleleri sonucu aylardır sabit bir seyir izleyen dolar/TL kurunun bu hafta son iki ayın en yüksek seviyesine çıktığına dikkat çekiyor.

Doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesine rağmen dolar/TL kurunun pazartesi gününden beri yüzde 2 yükselerek 6,99 seviyesinden işlem gördüğünü belirten WSJ, bunun 12 Mayıs'tan beri en yüksek değer olduğunu kaydediyor.

Dolar/TL kuru 7 Mayıs'ta 7,26'yı aşarak rekor kırmıştı.

Euro/TL kuru ise bu hafta içinde yüzde 3 yükselişle 8,31'e çıkarak rekor kırdı.