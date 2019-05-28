SON DAKİKA
KUZEY IRAK'A ASKERİ HAREKAT ! KOMANDOLAR KUZEY IRAK'TA...
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 28 Mayıs 2019 10:30

Ekonomiden bir kötü haber daha !

Piyasaların da yakından takip ettiği ekonomik güven endeksi TÜİK verilerine göre Nisan ayındaki 84.7 düzeyinden, Mayıs ayında yüzde 8.5 düşüşle 77.5’e geriledi.

Ekonomiden bir kötü haber daha !
A+ A-

Ekonomik güven endeksi Mayıs’ta yüzde 8.5 düşüşle 77.5’e geriledi. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Nisan ayında 84,7 iken, Mayıs ayında %8,5 oranında azalarak 77,5 oldu. Ekonomik güven endeksindeki azalış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Mayıs ayında Tüketici Güven Endeksi 55,3 değerine, reel kesim güven endeksi 94,7 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 79,4 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 89,9 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 49,8 değerine geriledi.

ekonomi güven endeksi , veri , tüik
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM