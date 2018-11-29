Ekonomik güven endeksi 3 ay sonra yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Kasım ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı. Ekonomik güven endeksi ekim ayında 67.5 iken, kasım ayında yüzde 9.1 oranında artarak 73.7 oldu.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. Bu açıdan bakıldığında Kasım ayında her ne kadar yüzde 9'u aşan oranda bir güven artışı olsa da genel ekonomiye ilişkin kötümserlik devam ediyor.

Öte yandan, kasımda yaşanan ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Kasım ayında tüketici güven endeksi 59.6 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 96.8 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 79.8 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 90.7 değerine yükseldi. Kasım ayında inşaat sektörü güven endeksi ise 56.6 değerine geriledi.





