Ekonominin çarkları duruyor: Sanayi üretimi %5.1 azaldı !

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekonomide meydana gelen gelişmelerin ve uygulanan ekonomik politikaların, kısa dönemde olumlu veya olumsuz etkilerinin ölçülebilmesi için hesaplanan Sanayi Üretim Endeksi Şubat ayı verileri açıklandı.

Genç işsizlikte rekor!

Buna göre Şubat ayında Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1.3 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.7 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5.5 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.4 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.8 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 12.3 ile yüksek teknolojili ürünlerde gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 14.8 ile yüksek teknolojili ürünlerde gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 5.0 ile dayanlıklı üretim malları ve yüzde 4.5 ile enerji ürünleri üretimi izledi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre tek azalış yüzde 1.2 ile orta yüksel toknolojili ürünler imalatında ürünlerde, yıllık en yüksek azalış yüzde 11.4 ile orta düşük teknolojili ürünlerde gerçekleşti.



