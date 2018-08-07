Ekonomistlerden dövizdeki rekor için korkutan yorum

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) akşam saatlerinde, "Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkâni oranı üst sınırı %45’ten %40’a düşürülmüştür" açıklamasında bulundu.

Merkez Bankasının hamlesi TL 'nin değer kaybının önüne geçemezken dolar ve avronun TL karşısındaki hızlı yükselişi de devam etti.

Ekonomistler Mahfi Eğilmez, Uğur Gürses ve Ümit Akçay da konuyla ilgili sosyal medya üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

'EN SERT KUR ARTIŞINI YAŞIYORUZ'

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Merkez Bankasının hamlesini "Yangına hep geç kalmış itfaiyenin, izleyen günlerde şehirde su dolu tanker gezdirmesine benziyor. Türkiye hukuka ve siyasi normalleşmeye dönmeden kur çözülmez" şeklinde yorumlarken dolarve avrodaki yükseliş için "Dalgalı kur rejiminin en sert kur artışını yaşıyoruz..." dedi.

'MB DEĞİŞİKLİK YAPMASA DAHA İYİYDİ'

İktisatçı Mahfi Eğilmez ise, "Piyasanın faiz artışı beklediği bir ortamda MB, ROM değişikliğiyle yetindi. Bu durumda piyasalar MB'nin faizi artırmakta sorun yaşadığı izlenimine kapıldığı için dolar kuru aldı başını gitti. ROM değişikliği yapmasa daha iyiydi" değerlendirmesinde bulundu.

'ARTIK BİR DÖVİZ KURU KRİZİMİZ VAR'

Doların 5.31'i geçtiği anlarda Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan EkonomistÜmit Akçay ise, "An itibariyle dolar - TL 5.31’i geçmiş durumda. Artık bir döviz kuru krizimiz var!" dedi.