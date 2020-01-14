Emekliler dikkat ! O ödemeyi almayı unutmayın...

Emekliler, dul ve yetimler banka promosyonu ile ek gelir elde ediyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor.

Maaşını taşıyıp, ek ürünler kullanan emekliler için mevcut kampanyalara göre 700 liraya varan ödeme yapılıyor. Emekli aylığı bağlananlar, bankaya "Maaşımı 3 yıl sizden alacağım" taahhüdü vererek promosyonu alabiliyor.

Promosyonun hayata geçtiği Mart 2017'de ödeme alan emekliler için ikinci promosyon dönemi de yaklaşıyor.

'KRİTERLER DEĞİŞSİN'

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, promosyonların düşük kaldığını belirterek, "Promosyonlarının gerçekçi bir kritere göre tespit edilmesini bekliyoruz" dedi.

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ

Garanti Bankası tarafından sunulan promosyon ödemesinde, diğer bankaların kampanyalarında olduğu gibi tek koşul bulunuyor.

Banka promosyon ödemesi için emekli vatandaşların 3 yıl boyunca emekli maaşlarını kendi bünyesinden almalarını istiyor. Bu şartı sağlayan ve 3 yıllık taahhüt veren vatandaşlar Garanti BBVA emekli promosyon kampanyasından yararlanabilirler.

Ne Kadar Promosyon Ödemesi Alırım?

Garanti BBVA promosyon ödemelerini emeklilerin aylık maaş tutarlarına göre belirlendiğini bildirip şu açıklamada bulundu:

"Bir aya tekabül eden net gelir /aylığın 1.000 TL ye (1.000 TL hariç) kadar olması halinde 300 TL, 1.000 - 2.000 TL (2.000 TL hariç) arasında olması halinde 375 TL, 2.000 TL'nin üzerinde olması halinde 450 TL promosyon ödemesi yapılacaktır."

PROMOSYON KAMPANYASI EK AVANTAJLAR

Emekli maaşını Garanti BBVA bünyesinden alacak olan vatandaşlara sunulan ek avatajlar ise şunlar;

Garanti BBVA ATM'de emeklilere özel menü! Paramatiklerde emekliler için hazırlanan özel menüyle bakiyenizin tamamını tek tuşla ve kuruşu kuruşuna çekebilirsiniz. Üstelik emekli maaşınızı çekerken 5.000 TL'ye kadar, nakit çekim limit aşım ücreti** ödemezsiniz.SGK emeklilerine özel kredi fırsatı! Emeklilere özel indirimli faiz oranlarıyla gelir belgesiz destek, oto ve mortgage kredilerinden yararlanabilirsiniz.

HALKBANK 2020 YILI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON ÖDEMESİ

Halkbank tarafından sunulan emekli maşa promosyon ödemesinde en önemli nokta, 3 yıl için yapılacak ödeme miktarı.

Halkbank emekli maaşı promosyon ödemeleri için yapmış olduğu basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi. "Emekli maaş ödemelerinizi 3 yıl boyunca bankamız aracılığı ile alacağınıza dair başvuruda bulunmanız durumunda promosyon ödemesinden faydalanabilirsiniz."

Kim Ne Kadar Promosyon Ödemesi Alır?

Halkbank tarafından sağlanan emekli promosyon ödemeleri için sunulan ödeme tablosu şu şekilde; Banka ödemelerin emekli vatandaşların maaşlarına göre yapılacağını açıkladı.

Bu noktada maaşı yüksek olan emeklilere en yüksek tutardan promosyon ödemesi yapılacak. "1.000 TL altında emekli maaşı alanlara 300 TL, 1.000 TL ile 2.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 375 TL, 2.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 450 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır."

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURULARI

Halkbank tarafından sunulan emekli promosyon kampanyasına başvuru yapacak olan vatandaşlar, tüm Halkbank şubelerinden, Bank24 ATM'lerinden, 0850 222 92 62 Halkbank emekli hattından ve Halkbank İnternet Şubesi'nden yapabilirsiniz.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ 2020 YILI

İNG Bank çok sayıda banka gibi 2020 yılın emekli maaşını bünyesinden alacak vatandaşlara 450 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacak. Bu ödemeler emeklilerin bir ayda aldıkları maaş tutarına göre belirlenecek.

Bu kapsamda banka, 1 aylık toplam gelir/aylık tutarı 999 TL'ye kadar olan emeklilere 300 TL, 1.000 TL – 1.999 TL arası olan emeklilere 375 TL ve 2.000 TL ve üzeri olan emekli vatandaşlara ise 450 TL promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.

İNG BANK EV AVANTAJLARI

Promosyon ödemelerinin yanında İNG Bank emekli müşterilerine aşağıda yer alan ek avantajlar şu şekilde;

* Vadesiz mevduat hesaplarınız için hesap işletim ücreti ödemeden işlemlerinizi yapabilirsiniz.

* Nakit ihtiyaçlarınız için size özel avantajlı faiz oranları ile ihtiyaç kredisi fırsatlarından yararlanabilirsiniz. ING Telefon Bankacılığı'ndan 7/24 hizmet alabilirsiniz. Üstelik, aradığınızda menüde hiç dolaşmadan, direkt size özel müşteri temsilcilerimizden hizmet alırsınız.

* Destek Hesap ile maaş gününüzü beklemeden, hesabınızda para olmasa bile nakit çekebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEMESİ

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

1.000 TL altında emekli aylığı alanlara 300 TL,

1.000 TL ila 2.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 375 TL,

2.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubelerimiz,

İnternet Şubemiz,

ATM'lerimiz,

SMS

Müşteri İletişim Merkezimiz

aracılığı ile yapabilirsiniz.

4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen veya ATM'lerimizden başvuru yapan müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır..



































