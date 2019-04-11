Emeklilere hem ikramiye hem de zam müjdesi

Milyonlarca emekli için bu yaz kazançlı geçecek.Bu yıl 2 kez bayram ikramiyesi alacak emeklilerin, Temmuz'da da hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Kazanç takvimi, Mayıs'ta start alıyor.

Emekliler, bu yılın ilk bayram ikramiyesini önümüzdeki ay cebine koyacak. Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin 27-31 Mayıs'ta ödenmesi bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı ile birlikte zamlarına kavuşacak. Maaşlar, yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Emeklilerin ayrıca maaşlarının yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemelerinin tutarları da Temmuz'da yükselecek.



Temmuz'da memur emeklileri ise yüzde 5 toplu sözleşme zammı alacak. Eğer bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, ayrıca enflasyon farkı da verilecek. Bu durumda memur emeklileri çifte zam almış olacak. Ayrıca memur emeklilerinin de ek ödemelerinin tutarları, Temmuz'da yeni maaş üzerinden hesaplanacağı için artacak.



Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Kurban Bayramı ikramiyesinin 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor.