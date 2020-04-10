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  4. 10 Nisan 2020 14:38

Emeklilerin kredi borcu silinsin talebi

Türkiye Emekliler Derneği, koronavirüse karşı alınan ekonomik tedbirler kapsamında emeklilerin kredi geri ödeme taksitlerinin en az 3 ay faizsiz ötelenmesini talep etti.

Emeklilerin kredi borcu silinsin talebi
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Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün,  Türkiye Bankalar Birliğinden, "emeklilerin kredi geri ödeme taksitlerinin en az 3  ay faizsiz ötelenmesini ve evden çıkamadıkları için aylıklarını çekemeyen  emeklilerin mağduriyetlerinin giderilmesini" talep etti. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün ve Genel Sekreteri  Gazi Aykırı imzasıyla Türkiye Bankalar Birliğine emeklilerin taleplerini içeren  yazı gönderildi.

 
Yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, KDV ve  sosyal güvenlik primi tahsilatının ertelendiği, nakit akışı bozulan firmaların  bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay ötelendiği  hatırlatıldı.

Dernek olarak bu olumlu gelişmelerin yanı sıra sayıları 1 milyonu  bulan dernek üyelerinin ve toplam sayıları 13 milyona varan emeklilerin yoğun  talepleriyle karşılaşıldığı aktarılan yazıda, şunlar kaydedildi:

"Emeklilerimiz de en az 3 ay olmak üzere, kredi geri ödeme  taksitlerinin faizsiz olarak ötelenmesini talep etmektedirler. Kovid-19  tedbirleri yüzünden ek gelirlerinden mahrum kalan ve başta sağlık tedbirleri  olmak üzere aldıkları tedbirler yüzünden harcama kalıpları değişen  emeklilerimizin bu talebini sizlere iletmek, bu alanın en büyük sivil toplum  kuruluşu olarak Derneğimizin görevidir.

Özellikle özel bankalardan aylık alan emeklilerimizin bir diğer talebi  de yaşları sebebiyle evden çıkamadıkları için aylıklarını çekememeleri yüzünden  yaşadıkları mağduriyetin giderilmesidir. Sürecin uzaması halinde maaşların 90  günlük süre bitiminde Sosyal Güvenlik Kurumuna iadesi bile söz konusudur. Bu  sorunun da giderilmesi için özel bankalarımızla alınacak tedbirlerin  görüşülmesini ve soruna çözüm üretilmesini saygılarımızla arz ederiz."

 

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