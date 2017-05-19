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  4. 19 Mayıs 2017 10:25

Emlak Banka'sı yeniden açılıyor

Emlak Bankası’nı tasfiyeden çıkararak yeniden bankacılık yapabilmesinin yolunu açan düzenleme TBMM Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Emlak Banka'sı yeniden açılıyor
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Vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa teklifinde Emlak Bankası'nın tasfiye sürecinden çıkarılması ile ilgili maddesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edikten sonra Genel Kurul'da da onaylandı.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hakkında Kanun'a ek madde ekleniyor.

Buna göre, kanunun geçici maddesi uyarınca tasfiyeye giren "Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi", "Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi" adı altında ilgili mevzuatın gerektirdiği izinlerin alınmasının ardından, bankacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, tasfiye halinden çıkacak.

Tasfiyeden çıkan Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketinin yeni esas sözleşmesi Genel Kurulca kabul edilinceye kadar, Tasfiye Kurulunun ilgili mevzuattan ve esas sözleşmeden kaynaklanan tüm yetki ve sorumlulukları ile bankanın tüm iş ve işlemlerinde yetki ve sorumluluk Yönetim Kuruluna geçecek.

 

 

tbmm , emlak bankası