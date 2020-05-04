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  4. 04 Mayıs 2020 08:04

Enflasyon rakamları öncesi dolar, euro ve altında günün ilk rakamları

Piyasalar koronavirüs etkisiyle yükselişini sürdürürken bugün TÜİK tarafından açıklanacak olan nisan ayı enflasyon verisi bekleniyor. Enflasyonun çift hanede kalması beklenirken dolar/TL 7 sınırının üstünde işlem görmeye devam ediyor.

Enflasyon rakamları öncesi dolar, euro ve altında günün ilk rakamları
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Türkiye’de enflasyon verilerinin izleneceği haftanın ilk gününe Dolar/TL 7 seviyesinin üstünde başladı. Foreks’in 18 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre, ortalama yıllık enflasyon tahmini yüzde 10,74 seviyesinde oluştu.

Nisan ayının son haftasında 7,00 seviyesini test eden dolar/TL, yeni haftaya da 7 liranın üzerinde seyrederek başladı. 

Kur, 7,0268 seviyelerinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 7,69'da yer alıyor.

Dünya piyasalarında corona virüse bağlı gelişmeler takip edilirken bugün yurt içinde enflasyon verisi takip edilecek. 

Geride bıraktığımız hafta, Avrupa ülkelerinin corona virüs salgınında zirvenin geçildiğine ilişkin temkinli işaretler vermesi ve ABD'de vaka sayısının bu ayın en yavaş artışını gerçekleştirmesinin ardından son yedi haftanın en büyük haftalık kaybına yönelerek düşüş eğilimine giren altın fiyatları, yeni haftaya değer kazancıyla başladı.

Altının gram fiyatı 383,93 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 630 lirada, Cumhuriyet altını ise 2.515 lirada yer alıyor.

Ons altın ise 1.700,07 dolar seviyelerinde yer alıyor.

Dünya piyasalarında corona virüse bağlı gelişmeler takip edilirken bugün yurt içinde enflasyon verisi takip edilecek. 

Altın rakamları için kritik uyarıAltın rakamları için kritik uyarı

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