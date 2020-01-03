Enflasyon rakamları öncesi dolarda son durum

Piyasa haftanın son gününe ABD’nin İran’ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürüldüğü haberiyle başladı.

ABD, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün Komutanı Kasım Süleymani ve Irak’lı militan grubu Haşdi Şabi’nin Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’i Bağdat Uluslararası Havaalanı’ndaki konvoylarına düzenlediği saldırı ile öldürdü.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi, Kudüs Gücü Komutanı Kasımi’nin ABD tarafından öldürülmesine verilecek yanıtı görüşmek için olağanüstü toplandı.

ABD’nin İranlı komutanlara Irak’ta düzenlediği saldırı sonrası Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 4 artarak 69,16 doları gördü. Dolar/TL ilk etapta iki figürün öldürülmesine kayda değer bir tepki vermedi.

Dolar/TL güne 5.96 seviyesinin hemen altında başladı.



Euro/TL ise 6.65 civarında hareket ediyor.



3 Ocak altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Gram altın 292 liradan, çeyrek altın 478 liradan, cumhuriyet altını fiyatı ise 1978 liradan işlem görüyor.

GÖZLER ENFLASYONDA



Piyasa bugün saat 10:00’da açıklanacak aralık ayı enflasyon verisine odaklandı. Açıklanacak enflasyon verisi ile 2019 yıllık enflasyonu da belli olacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin alacağı zam da belirlenecek.