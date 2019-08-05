Enflasyon rakamlarına dolardan ilk tepki !

Piyasaların merakla beklediği Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE Temmuz ayında 1,36 oranında arttı.



Merkez Bankası'ndan ise döviz için yeni bir hamle geldi. Banka yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vadelerde 100 baz puan artırdı. Kararla birlikte piyasadan 2,1 milyar dolar likidtenin çekilmesi bekleniyor.



Temmuz ayı enflasyon verisi ve Merkez Bankası'nın hamlesinin ardından dolar yönünü aşağı çevirdi.



Dolar/TL gün içinde 5.53 seviyesine kadar geriledi.

Euro/TL ise 6,19 seviyesinde yer alıyor.





Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Merkez Bankası'ndan bir hamle daha

Trump 1 Eylül’den itibaren Çin’den ithal 300 milyar dolar değerinde ürüne %10 ek gümrük vergisi başlatacağını açıklayarak dünyanın iki büyük ekonomisi arasındaki ticaret gerilimini tırmandırdı ve finans piyasalarında oynaklık yarattı.

Bu durum birçok gelişmekte olan ülke para biriminde değer kaybına neden olsa da, TL benzerlerinden pozitif ayrışmasını sürdürdü.

Analistler TL’nin hala yüksek getiri sunmaya devam etmesi, küresel merkez bankaların genişlemeci politikalara yeniden yönelmesi ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentilerin ardından risk primindeki düşüşün TL’ye destek olmaya devam ettiğini belirtiyor.

Öte yandan piyasaların gündeminde Türkiye ABD ilişkileri, küresel büyüme endişeleri, küresel ticaret savaşları, Brexit, Akdeniz’de AB ile yaşanan gerginlik, olası bir kabine revizyonu, yeni parti hazırlıkları ve jeopolitik gelişmeler de kalmaya devam ediyor.