Enflasyon rakamlarına dolardan ilk tepki

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,38 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 10.56 oldu.

DOLAR, EURO VE ALTIN FİYATLARI

Dolar/TL, enflasyon verisinin ardından 5.75 civarında işlem görüyor. Euro/TL ise 6.36 civarında işlem görüyor. Kurların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

3 Aralık 2019 altın fiyatlarındaki düşüş devam ederken, gram altın 269 liradan, çeyrek altın 441 liradan, cumhuriyet altını fiyatı ise 1.817 liradan işlem görüyor.

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Öte yandan piyasalar 12 Aralık’taki PPK toplantısını da bekliyor. TCMB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle %14’e çekti ve indirimlerin önemli bölümünün tamamlandığı sinyalini verdi. Banka ilerleyen dönemde faiz indirimlerine kapıyı kapatmadı ancak sonraki adımların veri odaklı ve daha sınırlı olabileceği sinyali de verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hem faizlerin hem de enflasyonun gelecek yıl tek haneye düşmesini beklediğini vurgulayarak TCMB’den daha fazla indirim çağrısını tekrarlarken bankacılar tek haneli faizin önümüzdeki yıl TL için bir risk olabileceği görüşünde.