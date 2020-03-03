Enflasyon rakamlarına dolardan ilk tepki

Küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasının etkisiyle üst üste 4 işlem günü süren yükselişini dün sonlandıran dolar/TL, günü yüzde 1,5 değer kaybıyla 6,1604'ten tamamladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon şubatta yüzde 0,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,37 oldu.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6.19 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,92'de işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise G7 liderlerinin telekonferansından gelecek haber ve açıklamaların takip edileceğini, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,20'nin altında kalıcılık sağlanması durumunda 6,15 desteğinin görülebileceğini ifade eden analistler, olası yükselişlerde 6,25'in direnç konumunda izleneceğini kaydetti.

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

ALTIN FİYATLARI

3 Mart 2020 sabahında gram altın 317,75 lira alış fiyatı, 317,86 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Çeyrek altın 508,48 liradan alıcı bulurken, 521,21 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını 2144 alış fiyatı, 2146 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.