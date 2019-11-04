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  4. 04 Kasım 2019 10:06

Enflasyon rakamlarına dolar/TL'den ilk tepki

Güne sakin başlayan dolar/TL Ekim ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından 5.70 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 6.36 civarında hareket ediyor.

Enflasyon rakamlarına dolar/TL'den ilk tepki
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Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ekim ayında yüzde 2 oldu. Böylece yıllık TÜFE yüzde 8,55 oldu.

Güne sakin başlayan dolar/TL, enflasyon verisinin ardından 5.70 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Euro/TL ise 6.36 civarında hareket ediyor.

4 Kasım altın fiyatları ise düşüşe geçerken, Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 278 liradan, çeyrek altın 454 liradan, cumhuriyet altını fiyatı ise 1.871 liradan alıcı buluyor.

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