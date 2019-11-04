Enflasyon rakamlarına dolar/TL'den ilk tepki

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ekim ayında yüzde 2 oldu. Böylece yıllık TÜFE yüzde 8,55 oldu.

Güne sakin başlayan dolar/TL, enflasyon verisinin ardından 5.70 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Euro/TL ise 6.36 civarında hareket ediyor.

4 Kasım altın fiyatları ise düşüşe geçerken, Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 278 liradan, çeyrek altın 454 liradan, cumhuriyet altını fiyatı ise 1.871 liradan alıcı buluyor.

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Kasım 2019 kira zammı oranı belli oldu