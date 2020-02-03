Enflasyon rakamlarının ardından dolarda son durum

Piyasanın sığ olduğu gece saatlerinde kaydedilen artışta, Çin’de 23 ocak’tan bu yana kapalı olan piyasaların yüzde 9 gibi sert bir kayıpla açılması ve corona virüsü salgını kaynaklı küresel ekonomide artan endişeler etkili oldu. Geçen haftayı 5.98 seviyesinden kapatan dolar/TL kuru, gece saatlerinde 6 seviyesini aştıktan sonra sabah saatlerinde 5.97-5.98 bandında güne başladı.

ENFLASYON RAKAMLARI SONRASI PİYASALARDA SON DURUM

Enflasyon ocakta yüzde 1,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,15 oldu.

Dolar/TL, ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5.98 seviyesinde işlem görüyor.



Euro/TL ise 6,61 civarında hareket ediyor.

Spot piyasada 3 Şubat 2020 anlık ve güncel gram altın alış fiyatı 303,85 lira, satış fiyatı ise 303,95 liradan işlem görüyor.

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı