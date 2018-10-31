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  4. 31 Ekim 2018 11:30

Enflasyon raporunun ardından dolarda son durum

Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu açıklamasının ardından Dolar/TL 5,50 seviyesinde işlem görüyor.

Enflasyon raporunun ardından dolarda son durum
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Dün düşüş eğilimini koruyan dolar/TL, 5,4621 ile 9 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,68 azalışla 5,4719'dan tamamladı.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Çetinkaya, 2018 yılı enflasyon tahminini yüzde 13,4'ten 23,5'e revize ettiklerini açıkladı.

Dolar/TL, enflasyon raprunun ardından 5,50 seviyesinde dengelendi.

Euro/TL de 6,25 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa'da Brexit ve İtalya'ya ilişkin endişeler ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, 2021'de de başbakanlık için aday olmayacağını açıklaması, euro ve sterlinin dolar karşısında değer kaybetmesine neden oluyor.

Euro/dolar paritesi, 1,1336'ya kadar gerilerken, buna bağlı olarak dolar endeksi yaklaşık 16 ayın en yüksek seviyesi olan 97,06'ya çıktı.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin altında kalındığı sürece düşüş eğiliminin sürebileceğini ve sırasıyla 5,35 ve 5,10 seviyelerinin gündeme gelebileceğini dile getiren uzmanlar, olası yükselişlerde ise 5,67'nin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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