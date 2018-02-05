Enflasyon sepeti güncellendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı TÜFE hesaplamalarında, 2017 yılı Aralık ayı temel alınarak, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından geliştirilen Amaca Yönelik Bireysel Tüketim Sınıflaması’na (COICOP) göre grup ve madde ağırlıkları güncelledi.



TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında TÜFE’de 407 madde, 895 madde çeşidi yer alacak olup, 28 bin 15 iş yeri ve 4 bin 274 konuttan her ay yaklaşık 415 bin fiyat derlenecek.



Açıklamada şu bilgiler verildi:



1- Tüketici fiyat endeksinde kapsanan maddeler için fiyat derleme dönemleri TÜFE’de fiyatlar, taze meyve-sebze, futbol maçına giriş ücreti, LPG-tüp gaz, seçilmiş 16 gıda ürünü ve mücevher (altın) fiyatları için ayda dört kez, kiralar ve ay içi fiyat değişimi az olan 66 madde çeşidi için ayda bir kez, benzin-mazot fiyatları için günlük, bunların dışında kalan diğer tüm madde çeşitleri için ayın 10. gününü ve 20. gününü kapsamak üzere ayda iki kez derlenmektedir.

2018'in ilk enflasyon rakamları açıklandı !

Fiyat derlemesi ayda dört kez yapılan maddeler:



1 Dana Eti (Kuşbaşı)

2 Kuzu Eti (Kemikli Parça)

3 Tavuk Eti (Baget)

4 Tavuk Eti (Göğüs)

5 Tavuk Eti (Bütün)

6 Süt (Günlük Süt)

7 Süt (Uzun Ömürlü)

8 Yoğurt (Normal)

9 Beyaz Peynir (Tam Yağlı)

10 Yumurta

11 Margarin (Paket-Sade)

12 Ayçiçek Yağı

13 Zeytin (Siyah)

14 Toz Şeker

15 Çay (Paket)

16 Çay (Demlik Poşet)



Fiyat derleme sıklığı ayda bir olan ürünler:



1 Örgü Yünü (Makine Orlonu)

2 Giysi Tamiri (Pantolon Paçası Katlama)

3 Giysi Tamiri (Fermuar Değiştirme)

4 Kuru Temizleme (Tek Ceket)

5 Kuru Temizleme (Tek Pantolon)

6 Erkek Ayakkabı Tamiri

7 Kadın Ayakkabı Tamiri

8 Gerçek Kira

9 Soba (Kömür Sobası)

10 Kombi Bakımı (Yıllık Genel Bakım)

11 Anahtar Yaptırma Ücreti (Noktalı -Bilyalı- Tipi)

12 Kilit (Dış Kapı)

13 Soba Borusu

14 Soba Kovası

15 Gündelikçi Ücreti

16 Halı Temizletme Ücreti (Makine)

17 Numaralı Gözlük Camı

18 Numaralı Gözlük Çerçevesi

19 Doktor Muayene Ücreti (Özel Hastane, Dahiliye)

20 Doktor Muayene Ücreti (Muayenehane)

21 Diş Çektirme Ücreti (Muayenehane, Diş Çekme)

22 Diş Dolgu Ücreti (Muayenehane, Azı Dişi, Kompozit Dolgu)

23 Röntgen Çektirme Ücreti (Mua.,Lab., Poli., Gör.Mrk.,Akc.Gr.)

24 Ultrason Ücreti (Özel Hast., Lab., Poli., Gör.Mrk., Üst Batın)

25 Emar Ücreti (Özel Hast., Lab., Poli., Gör.Mrk., Beyin)

26 Laboratuvar Tahlil Ücreti (Özel Laboratuvar, Tam İdrar)

27 Laboratuvar Tahlil Ücreti (Özel Laboratuvar, Kan Sayımı)

28 Laboratuvar Tahlil Ücreti (Özel Laboratuvar, Kan Şekeri)

29 Hastane Yatak Ücreti (Özel Hastane,Tek Kişilik Özel Oda)

30 Ameliyat Ücreti (Özel Hastane, Bademcik)

31 Doğum Ücreti (Özel Hastane, Normal)

32 Doğum Ücreti (Özel Hastane, Sezaryen)

33 Araba Yıkama Ücreti 34 Otopark Ücreti (1 Saat )

35 Köprü Geçiş Ücreti (OGS)

36 Köprü Geçiş Ücreti (HGS)

37 Sürücü Eğitim Kurs Ücreti

38 Dolmuş-Minibüs Ücreti (Yakın Mesafe-Tam)

39 Servis Ücreti (Okul İçin)

40 Taksi Ücreti (Gündüz-Açılış+1 km)

41 Kargo (Yurt İçi)

42 Nakliye Ücreti (Tüm Ev Eşyası-2 km)

43 Evcil Hayvan Aşı Yaptırma Ücreti

44 Futbol Maçı Kombine Ücreti

45 Futbol Sahası Kiralama Ücreti (Akşam)

46 Resim Çektirme Ücreti

47 Sinema (Tam)

48 Tiyatro-Devlet (Tam)

49 İnternet Kafe Saat Ücreti

50 Anasınıfı Ücreti (Devlet)

51 Özel İlkokul Ücreti (1-4.Sınıf)

52 Özel Ortaokul Ücreti (5-8.Sınıf)

53 Özel Lise Ücreti

54 Temel Lise Ücreti

55 Özel Üniversite Ücreti

56 Lisan Kursu (Gündüz-Hafta Sonu)

57 KPSS Kursu

58 Yurt Ücreti (Üniversite-Özel)

59 Erkek Berberi (Saç Kesme)

60 Kadın Berberi (Saç Kesme)

61 Kadın Berberi (Fön Çekme)

62 Kadın Berberi (Saç Boyama-Dip)

63 Kaş Aldırma Ücreti

64 Manikür (Kadın İçin)

65 Kreş ve Gündüz Bakım Evi

66 Zorunlu Deprem Sigortası (Dask)



ENFLASYON SEPETİ GÜNCELLENDİ



2- Tüketici Fiyat Endeksi mal ve hizmet sepeti oluşturulurken Hanehalkı Bütçe Anketi (HBA) sonuçlarına göre toplam harcama içerisinde 1/1000’den daha fazla ağırlık alan tüm maddeler endeks sepeti kapsamına alınmaktadır. Yıl boyunca her ay düzenli olarak yapılan HBA anketi sonuçlarına göre TÜFE endeks sepeti güncellenmekte ve önemini yitiren mal ve hizmetler endeks kapsamı dışında bırakılırken, yeni önem kazanan mal ve hizmetler endeks sepetine dahil edilmektedir.



HBA verilerinin yanı sıra kurumsal nüfus bireysel harcama anketi, yabancı ziyaretçiler harcama anketi ve otomobil, otoban geçiş, şehirlerarası tren, cep telefonu görüşme ücreti, internet, özel televizyon aidatı, gazete ve dergi ücretleri gibi mal ve hizmetler 4 için idari kayıtlardan elde edilen harcama ve ciro bilgileri de sepetin kapsamı ve ağırlık yapısının her yıl güncellenmesinde kullanılmaktadır.



TÜFE sepetine yeni eklenen mal ve hizmetler:



1 Soğuk Çay

2 Erkek Mont (Anorak)

3 Pike Takımı



Çıkan madde listesi:



1 Erkek Kaban (Anorak)

2 Kadın Çizme

3 Nevresimlik Kumaş

4 Fotoğraf Baskı Ücreti



2018 yılı TÜFE ana grup ağırlık seti:



1 Gıda ve alkolsüz içecekler 23,03

2 Alkollü içecekler ve tütün 5,14

3 Giyim ve ayakkabı 7,21

4 Konut 14,85

5 Ev eşyası 7,66

6 Sağlık 2,64

7 Ulaştırma 17,47

8 Haberleşme 3,91

9 Eğlence ve kültür 3,39

10 Eğitim 2,67

11 Lokanta ve oteller 7,27

12 Çeşitli mal ve hizmetler 4,76