Enflasyon verileri öncesinde dolar eridi! İşte günün ilk rakamları

Türkiye’de enflasyon verilerinin takip edileceği yeni güne dolar/TL 6,70 seviyesinden başladı. Foreks anketinde Mayıs ayı için ortalama enflasyon beklentisi aylık yüzde 0,90, yıllık yüzde 10,90 şeklinde oluştu. TÜİK verileri saat 10.00’da açıklayacak.

Kritik veriler öncesinde Dolar, 3 Haziran 2020 sabahında spot piyasada 6,7154 lira alış fiyatı, 6,7273 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

Euro ise aynı saalerde 7,5306 lira alış fiyatı, 7,5357 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 370,52 lira, satış fiyatı ise 371,20 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 372,41 lira, satış fiyatı 372,88 liradan işlem görüyor.

Dolar/TL’de tarihi zirveden düşüşte kısa sürede daha fazla swap anlaşmaları sağlanacağı ve dış finansman endişelerinin azalacağı beklentileri ile TL’deki işlemleri sınırlayıcı adımlar belirleyici konumda. Öte yandan kamunun artan döviz arzı da TL’deki kayıpların benzer ülkelere göre daha sınırlı kalmasına destek olmayı sürdürüyor.

Reuters’da geçen hafta yayımlanan bir haberde Türkiye’nin TL’yi desteklemek adına kamu bankaları aracılığıyla yılın ilk 4 ayında rezevlerinden 44 milyar dolar kullandığı iddia edilmişti. Kullanımın Mayıs’ta da devam ettiği düşünülüyor.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 22 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 585 olduğunu açıkladı. Rusya'nın henüz G7 grubuna yeniden dahil olmak için gerekenleri yapmadığını, bu nedenle G7'nin G8 olması için şartların oluşmadığını ifade etti.

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