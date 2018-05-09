Erdoğan açıklamıştı ! Hükümetten dolar hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kur üzerinden yürütülen saldırı dalgasını tersine çevirecek projelerimiz var" sözlerinin ardından gözler bu kapsamda atılacak adımlara çevrildi. Hükümet, döviz riskini azaltacak, borçlanma maliyetlerini düşürecek adımlar atmaya hazırlanıyor. Uluslararası ticarette yerel para kullanımı kapsamında ülke merkez bankaları birbiriyle para takası yapacak, yerli para cinsi ticari kredi verebilecek. Varlık Fonu ekonomide etkin bir rol üstlenirken, kamu kurumlarının ithalatında frene basacak. Hükümetin kur riski yönetiminde yaşama geçireceği önlemler arasında yer alan başlıklar şöyle:

YEREL PARAYLA TİCARET: Uluslararası ticarette yerel paralarla ticaret başlayacak. Yerli para birimi cinsinden yapılan ticaret maliyetleri düşürecek, karşılıklı ticareti daha avantajlı hale getirecek. Örneğin, Rusya, Çin ve İran'dan yapılacak ithalatta dolar kullanılmayacağı için dolar talebi düşecek. Bu ülkelerden elde edilecek ihracat geliri de TL cinsinden olacağı için dolar arzı azalacak.

MERKEZ BANKALARI DEVREYE GİRİYOR: Bu ülke para birimleri ile TL'nin rahatça el değiştireceği piyasalar oluşturulacak. Ülke merkez bankaları birbiriyle para takası, yerli para cinsi ticari krediler verebilecek.

ALTIN TASARRUFU YAYGINLAŞACAK: Altın tasarrufunun ekonomiye kazandırılması uygulaması yaygınlaştırılacak. Para ve maliye politikaları daha uyumlu hale gelecek. Sanayi destekleri artacak, finansal piyasalar derinleşecek, borsa güçlenecek. İnşası süren projeler hızlı şekilde devreye girecek.

TÜREV ARAÇLAR KULLANILACAK

Varlık Fonu, ekonomide artık etkin şekilde yer alacak. Kredi Garanti Fonu kurumsal bir yapıya kavuşturulacak, KOSGEB destekleri piyasa yapıcı hale gelecek. Kamu kurumlarının yurtdışından dövizle mal alımı Ekonomi Bakanlığı'nın iznine bağlanırken bu adımla yaklaşık 12 milyar dolarlık kamu ithalatı frenlenmiş olacak. Şirketlerin basiretli borçlanma ve risk yönetimine katkı sunması için bir dizi çalışma yapılıyor. Kur riski yönetimi için türev araçların kullanılması sağlanırken, borçların vadeli işlemlerle yönetilmesi de planlanıyor.