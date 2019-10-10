Erdoğan konuşurken dolar uçuşa geçti

Dün 5,81-5,87 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 5,8708'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında 5.88'in üstüne çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki 2 gün yaptığı farklı açıklamalar kurda volatilitenin artmasına ve doların yükselmesine neden olmuştu.

Dün Türkiye'nin Suriye'ye operasyon başlatmasıyla 5.87'ye kadar yükselen kur bu sabah en düşük 5.8667'yi gördü, daha sonra Erdoğan'ın konuşması sırasında 5.88'e çıktı.

Dün 6.37 - 6.44 bandında dalgalanan Euro bu sabah 6.45'ten 6.49'a yükseldi, sepet kur 6.18'de seyrediyor. Türk Lirası bu hafta dolar karşısında yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''AB işgal derse kapıları açarız''

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini koruyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün akşam yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun, Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladığı bildirildi.

Analistler, ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamaları ve yürütülen diplomasinin döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olduğunu belirterek, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın iç siyasi endişeleri gözeterek yaptığı çelişkili açıklamaların belirsizliği artırdığını söyledi.

ABD ve Çinli yetkililer arasında bugün başlaması beklenen ticaret görüşmelerine ilişkin iyimser beklentilerin arttığını ifade eden analistler, bu durumun dolar kurunun diğer para birimleri karşısında gerilemesine sebep olabileceğine dikkati çekti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi ve ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,92 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.