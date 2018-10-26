Erdoğan'dan ''ek kredi'' müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki heyeti, Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Bir saate yakın süren toplantıda özellikle Eximbank'ın ihracatçıya verdiği kredi miktarının artırılması ve bunun kaldıraç etkisi yaratacağı üzerinde duruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların dikkatle not aldığını söyleyen Gülle, toplantıda finansman, üretim ve teşviklerle ilgili sorunları anlattıklarını belirtti.



Görüşmede Eximbank kredilerine ayrı bir başlık açtıklarını ve bankanın verdiği ilave 1 milyar dolarlık kaynağın iki katı ihracat sağladığını anlattıklarını söyleyen Gülle, "Eximbank'ın ihracatçıya vereceği 10 milyar dolarlık ilave kredi 20 milyar dolarlık ihracat artışı sağlar. Biz bunun sözünü verdik" diye konuştu.



200 MİLYAR DOLAR HEDEFİ



Son dönemlerde Türkiye'ye yönelik döviz kurları üzerinden oynanan ekonomik tuzakların bozulmasında ihracatın kritik öneme sahip olduğunu belirten Gülle, ihracatın güçlendirilmesi için atılacak adımların toplantıda masaya yatırıldığını belirtti.



Gülle, "İhracatçılar ülkemize kurulacak tuzakları bozacak en kritik yapılardan biri. Döviz kurları üzerinden ülkemize karşı oynanan oyunları, döviz kazandırıcı faaliyetleri genişleterek yine biz bozacağız" dedi.



Önümüzdeki dönemde ihracat sıçraması için gerekli altyapının oluşturulacağına inandıklarını belirten Gülle, "Cumhurbaşkanımızın da bizlere verdiği destekle ihracat hak ettiği yere gelecektir. İhracatı orta vadede 200 milyar dolarlara çıkarmayı hedefliyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hedef bellidir: Hedef dış ticaret fazlası veren Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.



EKONOMİ KURULU TOPLANDI



8 Ekim'de üye atanan Ekonomi Politikaları Kurulu da dün Başkan Erdoğan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Cemil Ertem, Gülsüm Azeri, Hakan Yurdakul, Hatice Karahan, Korkmaz Karaca, Mehmet Ali Akben, Meltem Taylan Aydın, Nihat Zeybekci, Servet Bayırdır ve Yiğit Bulut katıldı.