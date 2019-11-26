Erdoğan'ın ziyareti sonrası Merkez'den Katar hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar ziyareti ile birlikte Merkez Bankası’ndan flaş bir hamle geldi. Merkez Bankası Katar ile yapılan swap anlaşması 3 milyar dolardan 5 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşması ile anlaşma tutarı 3 milyar USD karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar USD karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması, 25 Kasım 2019 tarihinde Doha’da düzenlenen bir törenle tadil edildi.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmayı ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamayı amaçlayan swap anlaşması ile anlaşma tutarı 3 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.