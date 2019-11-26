SON DAKİKA
ERDOĞAN'DAN CHP'Lİ MİLLETVEKİLİNE ''ŞİZOFRENİK VAKA'' ÇIKIŞI
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 26 Kasım 2019 12:15

Erdoğan'ın ziyareti sonrası Merkez'den Katar hamlesi

Merkez Bankası’ndan Katar ile ilgili dikkat çeken bir hamle geldi. Katar ile yapılan swap miktarı 3 milyar dolardan 5 milyar dolara yükseldi.

Erdoğan'ın ziyareti sonrası Merkez'den Katar hamlesi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar ziyareti ile birlikte Merkez Bankası’ndan flaş bir hamle geldi. Merkez Bankası Katar ile yapılan swap anlaşması 3 milyar dolardan 5 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşması ile anlaşma tutarı 3 milyar USD karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar USD karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması, 25 Kasım 2019 tarihinde Doha’da düzenlenen bir törenle tadil edildi.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmayı ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamayı amaçlayan swap anlaşması ile anlaşma tutarı 3 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
türkiye , merkez bankası , recep tayyip erdoğan , katar , tcmb
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM