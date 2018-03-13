Euro rekor kırdı, dolar 3 ayın zirvesinde !

Dolar/TL yönünü yukarı çevirirken, euro/TL rekor tazeledi.

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,85'i aşarak 18 Aralık 2017'den beri en yüksek düzeyi gördü.

Euro/TL tarihte ilk kez 4,75'i aşarak tüm zamanların en yükseğini gördü. Euro 4,7506'ya kadar yükseldi.

Tahvil/bono piyasasında görülen yabancı ağırlıklı satış yönlü işlemler ile TL'de gelişmekte olan benzer ülke piyasalarından negatif ayrışma gözleniyor.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Mart'tan itibaren Afrin kent merkezinin kuşatıldığını duyurdu.

Dolar endeksi, ABD'de Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin, araştırmasını tamamlaması ve yayımladığı raporda, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim ekibi ile Rusya arasında gizli bir iş birliği olduğuna yönelik kanıt bulunamadığını açıklaması sonrası sınırlı yükselişle 90'ın üzerinde dengelendi.

Analistler, yurt dışında ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile siyasi gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,8550 seviyesinin direnç, 3,80'in destek konumunda olduğunu kaydetti.