Euro tüm zamanların rekorunu kırdı

Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerdeki artışa bağlı olarak dolar 3.62 lirayı da aşarken, euro Ocak sonundan bu yana ilk kez 4.11 lirayı geçmişti. Euro öğlen saatlerinde 4.1384 seviyesini gördü.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının dün akşam açıklanan tutanakları sonrası küresel piyasalarda yaşanang elişmelerle dolar ve euro yükseliyor.

Yeni güne 3.60 lira ile dünkü düzeylerden başlayan dolar, artan jeopolitik risklerin de etkisiyle 3.6303 liraya ulaşırken, euro da 4.1190 lira ile 4.12 lira sınırına dayandı.

Nisan ortasından beri 3.50 civarında dalgalandıktan sonra hafta başında yükselişe dolar/TL ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları ardından 3.60 üzerindeki seyrinde anlamlı bir değişim kaydetmedi.

Bankacılar piyasalarda jeopolitik gelişmelerin ve küresel piyasaların takip edileceğini belirttiler.

Hafta başından beri ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve dolardaki değer kazancı gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde satış baskısı yaratmış bunun yanı sıra TL'deki değer kaybında jeopolitik endişeler de etkili olmuştu.



Haftaya 3.52 civarında başlayan ardından dün 19 Mayıs'tan beri ilk kez 3.6169 seviyesini test eden dolar/TL TRYTOM=D3 günü 3.6150 civarında tamamlamıştı. Kur, piyasalarca yakından izlenen Fed tutanakları sonrası ise anlamlı değişim göstermedi ve bu sabah saat 08.35'te 3.6075/3.6090 seviyesindeydi. Aynı saatte sepet bazında TL 3.8494/3.8512, euro/TL 4.0913/4.0933 seviyesindeydi.

Dolar dün açıklanan Fed tutanaklarının yükselişini yavaşlatmasının ardından diğer büyük para birimleri karşısında yatay bir hareket izledi. Fed toplantı tutanaklarında ABD'de faiz artışlarının gelecekte nasıl olacağına dair bir görüş birliği olmadığının görüldü.

Tutanaklarda politika yapıcıların enflasyon görünümü ve bunun ileri dönemlerde faiz artış hızını nasıl etkileyeceği konusunda görüş ayrılıklarının gittikçe arttığı görüldü.

Tüm bu gelişmeler Fed'in sıkılaştırma yönündeki para politikalarının tahminlerden hızlı bir ilerleme göstermeyeceğini teyit etti ve gelişmekte olan ülke para birimleri için yeni bir satış baskısına dönüşmedi.

Yatırımcılar tutanakların ardından merkez bankasının bilançosunu daraltırken nasıl bir yol izleyeceği hakkında ipuçları için ABD'de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklanacaklar.

Bankacılar ABD tahvillerindeki yükselişin ve dolardaki değer kazancının önümüzdeki günlerde devam edip etmeyeceğinin TL ve TL cinsi tahvil bono piyasalarında da belirleyici olması bekliyor.

ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin getirileri US10YT=RR yüzde 2.30 üzerindeki seyrine devam ediyor. Öte yandan doların diğer altı büyük para birimi karşısındaki hareketlerini takip eden dolar endeksi .DXY ise Cuma günü gerilediği dokuz ayın en düşük seviyesi olan 95.470'ten yeniden yükselişe geçerek TSİ 0841'de 96.3 civarında seyrediyor.