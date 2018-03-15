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  4. 15 Mart 2018 15:45

Euro tüm zamanların rekorunu kırdı

Dövizde yukarı yönde hareketlilik devam ediyor. Euro, 4,82 TL'yi aşarak rekor tazeledi. Dolar ise 3.89 TL'nin üzerinde işlem görüyor.

Euro tüm zamanların rekorunu kırdı
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Dolar ve euroda yüksek seyir devam ediyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL bugün 3,89'un üzerinde hareket ediyor.

EURODA BİR REKOR DAHA

Euro/TL'de art arda rekorlar geliyor. Euro 4,8238 ile tüm zamanların en yükseğini gördü.

Yüzde 50 dolar, yüzde 50 eurodan oluşan döviz sepeti 4,3612 ile rekor düzeye ulaştı.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası Fed'in önümüzdeki haftaki para politikası toplantısından başlayarak bu yıl üç kez faiz artırmasını bekliyor. 

Doların başlıca para birimlerine karşı performansını ortaya koyan dolar endeksi 89,670 ile yatay seyrediyor.

Analistler, ABD'deki siyasi gelişmeler ile veri akışının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,90'ın orta vadeli görünüm açısından kritik önemde olduğunu vurgulayan analistler, 3,8550 ve 3,8350 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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