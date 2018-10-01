Eylül ihracatımız %22,6 artışla 14,5 milyar dolara ulaştı

Eylül ayı ihracat rakamlarını TÜİK yerine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu. Pekcan, "Eylül ihracatımız yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolara ulaştı. Bu, tarihin en yüksek eylül ayı ihracat rakamı" dedi. Yıllık ihracatın da 165,1 milyar dolarla en yüksek seviyeye ulaştığı duyuruldu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayında ithalatın yüzde 18 düşüş gösterdiğini, buna karşılık ihracatın yüzde 22,6’lık artışla rekor seviyelere geldiğini söyledi. İhracat en büyük katkıyı ise motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler sağladı.

Bakan Pekcan, ihracatın eylül ayında 14,5 milyar dolar olduğunu açıkladı. Böylece tarihin en yüksek eylül ihracatı gerçekleşti. Yıllık ihracat da 165,1 milyar dolarla rekor düzeye ulaştı.

Pekcan “Eylül ayında ithalatımız, yüzde 18,1 düşüşle 16,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup, böylece ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88,4 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu son 9 yılın en yüksek düzeyi” dedi.

DIŞ TİCARET HACMİ AZALDI

Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 2,99 azaldı ve 30 milyar 844 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 76,85 düşüşle 1 milyar 892 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN KALEMLER

Eylülde en çok ihracat yapılan fasıllar 2 milyar 205 milyon dolarla “motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları”, 1 milyar 316 milyon dolarla “kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” ve 1 milyar 68 milyon dolarla “demir ve çelik” olarak belirlendi.

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 715 milyon dolarla “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” oldu.

ALMANYA İLK SIRADA

Geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 427 milyon dolarla Almanya’ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 62 milyon dolarla İngiltere ve 825 milyon dolarla İtalya izledi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 756 milyon dolarla Rusya’dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 509 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 413 milyon dolarla Almanya takip etti.

Gümrük idareleri tarafından eylülde tahsil edilen vergiler, 14 milyar 320 milyon lira oldu.