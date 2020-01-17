Faiz indirimi sonrasında konut kredisi oranları ne oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Kurul bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %12’den %11,25’e indirilmesine karar verdi. Dünkü kararla birlikte Merkez Bankası’nın son 7 toplantıda aralıksız şekilde uyguladığı indirim miktarı 1275 puana ulaştı.

Repo faizlerindeki düşüşler bankaların likidite ve fonlama masraflarını düşürdüğü için kredi faiz oranlarına indirim olarak yansıyor. Politika faizlerinin gerilemeye başlaması ile bireysel kredi türlerinin tamamında son altı ay içinde ciddi düşüşler yaşandı. Kredi faiz oranları son yılların en düşük seviyelerine geriledi.

Konut Kredisi Faizleri Ne Kadar?

Bankaların konut kredisi faizleri politika faiz indirimleri sonrasında geçen yıl hızla %1’in altına geriledi. Kredi faizlerindeki indirimler devam ediyor. Bankaların tabela konut kredisi faiz oranları ortalaması %1.30’a düştü.

En uygun konut kredisi faizi sıfır konutlar için geçerli olarak %0.79 olarak uygulanıyor. İkinci el konut taleplerinde ise en düşük faiz oranı %0.89’a kadar geriledi.

KrediPazari.com’un araştırmalarına göre en uygun konut kredisi faiz oranlarını sunan bankalar şu şekilde;

Kamu Bankaları

Ziraat Bankası, HalkBank ve VakıfBank ortak kredi ürünleri dahilinde sıfır konut için 15 yıl vadeye kadar %0.79 faiz oranı ile kredi sunuyor. Üç kamu bankası ikinci el konut talepleri için ise 15 yıl vadeye dek %0.99 faiz oranı ile kredi sunuyor.

Kuveyt Türk

Kuveyt Türk bu hafta gerçekleştirdiği indirim sonrasında konut finansmanı için %0.94 tabela kar payı kampanya kapsamında ise %0.89 faiz oranı ile tüm konut taleplerini karşılıyor.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası konut kredisi faizlerini 10 yıla kadar tüm vade ve tutarlar için %0.99 oranı ile kredi kullandırıyor.

Garanti BBVA

Garanti BBVA 10 yıl vadeye dek ve 250.000 TL’ ye kadar %1.02’den başlayan faiz oranları, 250.000 ile 500.000 TL arası kullanımlarda ise 5 yıl vadeye kadar %0.99 faiz oranı sunuyor.