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  4. 19 Ağustos 2020 13:53

Faiz kararı öncesi Merkez Bankası piyasayı fonladı

Merkez Bankası sıkılaştırma adımları kapsamında geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama %11.27 basit faizden 10 milyar TL fonlama sağladı.

Faiz kararı öncesi Merkez Bankası piyasayı fonladı
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TCMB bugün de %8.25 seviyesindeki politika faizinden bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Banka 7 Ağustos’tan beri haftalık vadede politika faizinden fonlama sağlamıyor.

Miktar ihalesi ile sağlanan sabit faiz oranından fonlamanın aksine geneneksel yöntemli repo ihalesinde faiz oranı bankaların teklifleriyle belirleniyor. TCMB’nin likidite sıkılaştırma adımları nedeniyle dün geneleksel yöntemli repo ihalesinde ortalama basit faiz %11.3 seviyesinde oluşmuştu.

Ek sıkılaştırma adımlarına devam eden TCMB’nin piyasaya sağladığı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz’da politika faizinin 90 baz puan altına yani %7.34’e kadar gerilemişti. TCMB son adımlarıyla fonlama maliyetini dün itibarıyla %9.31’e yükseltti. Yükselişin bugün de belirginleşerek sürmesi bekleniyor.

YARIYA DÜŞÜRME UYGULAMASI BAŞLIYOR

Öte yandan banka dün açıkladığı üzere bankalararası para piyasasında bankaların gecelik vadede (%9.75) borç alabilme limitlerini yarıya düşürme uygulamasına da bugün başlıyor.

Bankacılar TCMB’nin bugün başlayacak adımlarından sonra sıkılaştırmanın önce çift haneye ardından da %11.25 seviyesindeki bankanın en üst fonlama mekanizmasınaki faizine doğru ilerleyeceğini öngörüyorlar.
 

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