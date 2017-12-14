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  4. 14 Aralık 2017 09:03

Faiz kararının ardından dolarda sert hareket

ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararından sonra dolar 3.81 TL'ye geriledi.

Faiz kararının ardından dolarda sert hareket
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ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,25-1,50 aralığına yükseltme kararı aldı. Fed ayrıca 2018 ve 2019 yıllarına yönelik 25 baz puanlık üçer faiz artışı beklentisini korudu.

Bu karar sonrası doların altı büyük para karşısındaki durumunu gösteren Dolar Endeksi, Çarşamba günkü yüzde 0.7'lik düşüşünün ardından yatay seyretti. Traderlar ve analistler, doların Fed'in politika kararında faiz artışı tahminlerinde değişikliğe gitmemesiyle birlikte baskı altında kaldığını belirtti. 

Dolar/TL Fed'in 25 baz puan faiz artırdığı toplantıya karar metni, projeksiyonlar ve Başkan Janet Yellen'ın açıklamalarına güvercin algılamalarla 3,8129'a kadar düştü.

Sabah 08.49 itibariyle ise dolar kuru 3,8180 TL'den işlem görüyor. TL'nin sabah ilk rakamlar itibairyle dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 0,69

Euro/Dolar 1,18'in üzerinde, 1,1825 test ediliyor. Dolar euro karşısında yüzde 0,65 değer kaybediyor.

Dolar/TL kurunun seyrini bugün TCMB'nin 14.00'de açıklayacağı faiz kararı da etkileyecek. analistler 100 baz puan civarı bir faiz artışı bekliyor.

fed , abd merkez bankası , faiz
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