Faizler için flaş açıklama: Banka kredisi kullanacaklar dikkat !

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, mevduat faizlerindeki gerilemenin kredi faizlerine olumlu yansıyacağını belirterek, "Aynı zamanda Türk Lirası kredi büyümesindeki ve Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerindeki büyümede son haftalarda gördüğümüz kadarıyla biraz gerileme, yavaşlama başladı. Bunların da kredi faizlerine olumlu yansıyacağını söyleyebilirim" dedi. Akben, Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu'nun piyasalarla buluşması dolayısıyla Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreninde soruları yanıtladı. Katılım bankacılığında bu tür ürünlerin çıkmasına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine Akben, bu ürünlerin sektörün finansa erişimi ve genişlemesi açısından da önem arz ettiği söyledi. Akben, katılım bankacılığında ürün sayısının fazla olmadığını ifade ederek, bu ürünlerin geliştirilmesinin sektöre katkı sağlayacağını vurguladı. İkinci çeyrek bankacılık kârlılıklarına yönelik öngörülerine ilişkin soru üzerine Akben, bankacılık sektörünün sağlamlığını ve kârlılığını 2 yıldan beri olumlu şekilde devam ettirdiğini sözlerine ekledi.