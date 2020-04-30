  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 30 Nisan 2020 08:21

FED dövizi gevşetti! Dolar ve euro gevşedi; altın yükselişte

FED'in faiz kararının ardından dolar ve euroda yeni günün ilk rakamlarında düşüş gözlemlendi. Dün 7 TL'yi aşan dolar/TL 6,96 TL'den, Euro ise 7,56 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 634 lira, Cumhuriyet altını da 2.578 liradan satılıyor.

FED dövizi gevşetti! Dolar ve euro gevşedi; altın yükselişte
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Fed'in faiz kararını açıklayacağı günde küresel piyasalar iyimser bir başlangıç yaptı.

Dün kısa bir süreliğine 7 lirayı geçen dolar/TL ise 6,97 seviyelerinde hareket ediyor. 

Euro/TL de 7,54'ten işlem görüyor. 

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 383,6 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 383,9 liradan tamamladı.

Yeni güne de değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 383,6 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 634 lira, Cumhuriyet altını da 2.578 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.706 dolar seviyesinde bulunuyor.

FED'İN FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası FED'den yapılan faiz açıklamasında, politika faizinin yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakıldığı belirtildi. Karar sonrası açıklamada "Sağlık krizi ekonomik aktivite üzerinde etkisini gösteriyor" denildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
dolar , altın , güncel altın fiyatları , cumhuriyet altını , döviz kuru , euro , çeyrek altın fiyatı , çeyrek altın , altının gramı , dolar kuru , serbest piyasa döviz , altın yorumları , altın fiyatı , gram altın , canlı altın , çeyrek altın ne kadar , altın gramı , gram altın fiyatı , çeyrek altın fiyatları , kapalı çarşı altın , dolar kaç tl , döviz kurları , euro/tl , euro kaç tl , dolar/tl , euro kuru
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM