FED kararı sonrası gözler Dolar'da... Dolar tekrar tırmanır mı?

Fed Başkanı Powell’ın sözlerinin ardından sonra ise dolar/TL 5.60 seviyesini aşmıştı. Amerikan Merkez Bankası 11 yıl aradan sonra faizleri ilk kez indirdi. Ülkede faizler yüzde 2.00-2.25 bandına çekildi.

FED Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından dün akşam düzenlediği basın toplantısında, “Şunu açıkça belirteyim, bu uzun süreli faiz indirimlerinin başlangıcı anlamına gelmiyor” dedi, ancak “Sadece tek bir faiz indirimi yapılacak demedim” ifadesini de kullandı.

Powell faiz indirimini “para politikasında döngü ortası ayarlaması” olarak niteledi. Yatırımcılar ise bunu sert faiz indirimlerinin yakın vadede gerçekleşmeyeceği olarak yorumladı.

Dolar/TL saat 10:09 itibariyle 5.5915/5.5931’den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Dolar, FED’in faiz indirmesi ancak Powell’ın uzun sürecek bir faiz indirim sürecinin başlamadığını ifade etmesinin ardından euro karşısında iki yılın, yen karşısında iki ayın zirvesine çıktı.

İşlemciler hâlâ bu yıl için bir faiz indirimi daha fiyatlıyor. Ancak Powell’ın açıklamalarından sonra gelecek yıl için faiz indirimi beklentileri zayıfladı.

1 Ağustos 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 404,38 lira, satış fiyatı 414,49 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın ise 252,70 lira alış fiyatı, 252,79 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Dünyanın merakla beklediği FED faiz kararı açıklandı