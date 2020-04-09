FED kararını açıkladı; piyasalar rahatladı! Dolar ve Euro düşüyor

ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell konuşması ve OPEC+ toplantısının izlendiği yeni güne dün olduğu gibi dolar/TL 6,77'de başlamıştı.

FED'ten gelen 2.3 trilyon dolarlık paketi açıklamasının ardından dolar ve euro hızla düşüşe geçti.

Kur FED'in açıklamaları sonrasında 6,63 seviyesinde seyrediyor.

Euro/TL de 7,26 seviyesine geriledi.

Gram altın 360,32 lira, çeyrek altın 591,2 lira ve Cumhuriyet altını 2.406 liradan işlem görüyor.



ABD'DE 6,6 MİLYON İŞSİZ DAHA

ABD'de işsiz sayısı her hafta artıyor. İşsizlik maaşı başvuruları geçtiğimiz hafta 6,6 milyon kişi daha arttı. Beklentiler 5,5 milyon civarı artması yönündeydi.

Kısa vadede TL’nin performansında küresel risk iştahının belirleyici olması bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell, TSİ 17:00'de bir webcast gerçekleştirerek ekonomik duruma ilişkin bilgilendirme yapacak.

Bugünkü OPEC+ toplantısına dair açıklamalar ve koronavirüs salgınına dair hükümetlerin atacağı adımlar da piyasaların radarında olacak.

Uzmanlar, dolar/TL'de 6,70-6,80 aralığının izleneceğini bildirdi.