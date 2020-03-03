FED'den sürpriz faiz indirimi! Dolar/TL anında tepki verdi!

Fed'den yapılan açıklamada kararın oybirliği ile alındığı ifade edilirken, "ABD ekonomisinin temelleri sağlam kalmaya devam ediyor ve Fed gelişmeleri yakından izliyor" ifadeleri kullanıldı.

Dolar/TL, Fed'in sürpriz faiz indiriminin ardından 6,10'un altını gördü.

Dolar, şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından karar öncesinde 6,15'in altında alıcı buluyordu.

Fed, politika faizini sürpriz bir kararla 50 baz puan düşürerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti.

Enflasyon şubatta yüzde 0,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,37 oldu.

Euro/TL ise 6,81 seviyesinde işlem görüyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,20'nin altında kalıcılık sağlanması durumunda 6,15 desteğinin görülebileceğini ifade eden analistler, olası yükselişlerde 6,25'in direnç konumunda izleneceğini kaydetti.

KARARDA CORONA VİRÜS ETKİSİ

Fed'den kararla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD ekonomisinin temelleri güçlü olmayı sürdürüyor. Ancak corona virüs ekonomik aktivite üzerinde değişken riskler arz ediyor. Federal Açık Piyasa Komitesi bu riskler nedeniyle ve azami istihdam ile fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda federal fonlama faizi hedef aralığını düşürme kararı aldı."

TRUMP, FED BAŞKANINI SUÇLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, "Fed gevşemeli ve büyük bir faiz indirimi yapmalı" diyerek, Fed Başkanı Jerome Powell'ı ilk günden bu yana yanlış seçimler yapmakla suçlamıştı.

ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 319,1 liradan alıcı buluyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 314,5 liradan tamamladı.

Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 319,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 519 lira, Cumhuriyet altını da 2.123 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 1.596 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının küresel ekonomiye olası negatif etkilerini azaltmak için merkez bankalarının faiz indirimine gideceği beklentisinin, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.

Teknik açıdan altının onsunda 1.625 doların direnç, 1.575 doların destek konumunda olduğunu belirten analistler, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.

Küresel piyasalar, merkez bankalarının ekonomiyi destekleme mesajları ve yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin açıklamaların çözüme yönelik iyimserliği artırmasıyla pozitif seyrediyor.

Uzmanlar G7 liderlerinin telekonferansından gelecek haber ve açıklamaların takip edileceğini belirterek, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.



