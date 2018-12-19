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  4. 19 Aralık 2018 08:00

FED'in faiz kararı öncesi dolar/TL'de günün ilk rakamları

Dolar/TL ABD Merkez Bankası'nın bugün ki faiz kararı öncesi güne 5.33 TL seviyesinde başladı.

FED'in faiz kararı öncesi dolar/TL'de günün ilk rakamları
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Bankacılar ABD Merkez Bankası’nın bugün ki faiz kararı öncesi küresel piyasalardaki sert satış baskısının dün itibarıyla biraz azaldığını bunun Türkiye piyasalarında da hissedildiğini belirttiler.

Dolar/TL 5.3394/5.3353'ten işlem görürken Euro/TL 6.0827/6.0896'dan işlem görüyor.

Küresel ekonominin yavaşlayacağına ilişkin artan endişeler önceki gün Wall Street’i bir yıldan uzun sürenin dip seviyesine çekti. S&P 500 endeksi dün yüzde 2.08 düşüşle Ekim 2017’den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Küresel piyasalarda dolar Fed toplantısı öncesinde baskı altında kalırken, Fed’in küresel büyümeye yönelik artan riskler karşısında para politikasını sıkılaştırma döngüsüne yakında ara vermesi bekleniyor.

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