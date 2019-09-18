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  4. 18 Eylül 2019 21:48

FED'in faiz kararı sonrası Dolar'da son durum

Amerikan Merkez Bankasının faiz kararı sonrası Dolar'da ufak bir hareketlilik yaşandı. 5.66 seviyesinde seyreden Dolar karar sonrası 5.67'ye yükseldi.

FED'in faiz kararı sonrası Dolar'da son durum
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FED'in faiz kararı sonrasında dolar, 5.6843 seviyesinde işlem görüyor.

Fed, 25 baz puan faiz indirimi yaparak politika faizini 1.75 - 2.00 aralığına çekti.

Fed'in daha fazla parasal genişleme konusunda fikir ayrılığı yaşadığı ortaya çıkarken Fed 1.9 olan büyüme tahminin korudu. Dolar/TL ise anlamlı bir hareket yaşamadı.

Dolar/TL kuru indirim öncesi 5.66'lı seviyelerden 5.67'ye hafif bir ivme yaşadı. 

Dolar, 5.6843 seviyesinde işlem görüyor.

Dünyanın merakla beklediği FED faiz kararı açıklandıDünyanın merakla beklediği FED faiz kararı açıklandı

 

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