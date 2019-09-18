FED'in faiz kararı sonrası Dolar'da son durum

FED'in faiz kararı sonrasında dolar, 5.6843 seviyesinde işlem görüyor.



Fed, 25 baz puan faiz indirimi yaparak politika faizini 1.75 - 2.00 aralığına çekti.

Fed'in daha fazla parasal genişleme konusunda fikir ayrılığı yaşadığı ortaya çıkarken Fed 1.9 olan büyüme tahminin korudu. Dolar/TL ise anlamlı bir hareket yaşamadı.

Dolar/TL kuru indirim öncesi 5.66'lı seviyelerden 5.67'ye hafif bir ivme yaşadı.

Dolar, 5.6843 seviyesinde işlem görüyor.

Dünyanın merakla beklediği FED faiz kararı açıklandı