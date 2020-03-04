FED'in müdahalesi ateşi söndürmedi! Dolar, Euro ve Altın yükselişte!

Fed kararıyla birlikte dolar/TL 6,05 seviyelerine kadar çekilmişti.

Ardından hızlı geri çekilmeye karşı gelen tepki alımlarıyla kur gece boyunca 6,10-6,12 bandında dengelendi.

Dolar/TL bu sabah ise 6,14 civarında seyrediyor.

Euro/TL ise 6,81 seviyesinde bulunuyor.

Yurtiçi piyasalarda bugün Fed'in kararının yansımalarının yanı sıra İdlib konusundaki gelişmeler yakından takip edilecek.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Altının gram fiyatı 322,4 TL'den güne başladı. Çeyrek altın aynı saatlerde 521,1 TL'den işlem görüyor.

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gitmesi sonrası altın yükselişe geçti.

Ons altın fiyatı yüzde 3 artarak 1.650 doların üzerine çıktı. Bu 2016 yılından bu yana kaydedilen en hızlı gün içi yükselişi olarak kayıtlara geçti.

Bu durum içeride gram altına da yansıdı. Altının gramı 324 liraya çıktı.

Altındaki yükselişi dolar/TL'deki düşüş sınırladı.

Gram altın 24 Şubat'ta 334 liraya çıkarak rekor kırmıştı.