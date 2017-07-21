Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı !

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'ye ilişkin kararını açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'ye ilişkin kredi notu değerlendirmesini açıkladı.

Türkiye'nin kredi notunu BB+ seviyesinde tutan kuruluş, kredi görünümünü ise durağan olarak teyit etti.

Fitch bir önceki kredi değerlendirmelerinden birini bu yılın Ocak ayında açıklamıştı. Kuruluş, Ocak ayı değerlendirmesinde, 2012 yılından bu yana yatırım yapılabilir seviyede tuttuğu Türkiye'nin kredi notunu ekonomik performans ile kurumların bağımsızlığını zayıflatan siyasi gelişmeler ve güvenlik durumunu gerekçe göstererek bir kademe düşürerek BB+'ya indirdi.

DİĞER İKİ KURULUŞTA NOT HANGİ SEVİYEDE?

Türkiye'nin diğer iki önemli kredi derecelendirme kuruluşu olan S&P ve Moody's nezdinde notu yatırım yapılabilir seviyenin altında bulunuyor.

S&P'nin Türkiye'ye ilişkin kredi notu BB seviyesindeyken, kredi görünümü ise negatif düzeyde. Kuruluş 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminden hemen sonra, 20 Temmuz'da Türkiye'nin “BB+” seviyesindeki kredi notunu “BB”ye düşürmüş ve not görünümünü negatif olarak belirlemişti. 4 Kasım 2017 tarihinde görünümü durağana çeken kuruluş 27 Ocak'ta ise kredi görünümünü tekrar negatife düşürmüştü.

Moody's ise 23 Eylül'de Türkiye'nin kredi notunu Ba1'e düşürmüş, görünümünü ise durağan olarak belirlemişti. Bu yılın Mart ayındaki değerlendirmesinde ise kuruluş notu korurken, görünümü negatife düşürdü.