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  4. 02 Kasım 2019 08:02

Fitch'ten 7 yılın ardından kritik Türkiye kararı

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit etti, görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a revize etti. Böylelikle Fitch 7 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'ye dair bir iyileştirmede bulunduFitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit etti, görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a revize etti.

Fitch'ten 7 yılın ardından kritik Türkiye kararı
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2020 enflasyonunu yüzde 12 olarak tahmin eden Fitch, aynı yıl için yüzde 3,1 büyüme öngörüyor. Türkiye ekonomisinin dengelenme konusunda ilerleme kaydettiğini belirten Fitch, dış finansman ihtiyacının yüksek olduğuna dikkat çekerek "kırılganlık kaynağı" olduğunu söyledi.

Fitch, bu kararıyla 7 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'nin karnesine dair olumlu bir değerlendirme yaptı.

Habertürk'ün haberine göre kuruluş, en son 2012 kasım ayında Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmiş ardından kredi notu ya da görünümüne ilişkin yükseltme yapmamıştı.

Fitch Ratings son olarak geçen temmuz ayında Türkiye'nin kredi notunu BB'den 'yatırım yapılabilir seviyenin' 3 kademe altında bulunan BB-'ye düşürmüştü.

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