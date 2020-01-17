Fitch'ten kritik Türkiye yorumu: ''Daha da zarar gördü''

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, para politikası kredibilitesindeki zayıflığın ve reel faizlerde yaz aylarından bugüne görülen büyük düşüşün Türkiye'nin kredi notu üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini söyledi.

Açıklamada, ""Merkez Bankası'nın itibarı ve bağımsızlığı, başkan ve üst düzey yöneticilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyon ve faiz arasındaki ilişki hakkındaki sıra dışı görüşleri çerçevesinde görevden alınması nedeniyle daha da zarar gördü." ifadeleri kullanıldı.

Fitch, Türkiye için kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin üç kademe altında "BB-", görünümünü ise durağan olarak belirlemişti.

Kuruluş TCMB'nin dünkü 75 baz puanlık indiriminin ardından politika faiz oranının Haziran 2019'daki yüzde 24 seviyesine göre yarıdan fazla düşmüş olduğuna dikkat çekti.Dış finansman ihtiyacının 2018'daki 211 milyar dolarlık seviyesinden 2020'de 170 milyar dolara gerilemesinin beklendiğini ancak buna rağmen ekonominin temel kırılganlık alanı olduğu belirtildi.

Fitch, jeopolitik şoklara karşı duyarlılığın ve yaptırımların da temel kırılganlıklar arasında yer almaya devam ettiğini aktardı.

Fitch'in yayımladığı raporda, Türkiye'nin para politikası kredibilitesini daha da olumsuza çevirebilecek unsurlar olarak, "piyasa yapıcı bankalara sağlanan borçlanma imkanları gibi bir haftalık repo ihaleleri dışındaki likidite sağlama yöntemlerinin artırılmasını ve kamu bankalarının ortalama fonlama maliyetinin altındaki oranlarda kredileri yenilenmesinin parasal aktarım kanallarını zayıflatması"nı gösterdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Merkez Bankası'nın itibarı ve bağımsızlığı, başkan ve üst düzey yöneticilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyon ve faiz arasındaki ilişki hakkındaki sıra dışı görüşleri çerçevesinde görevden alınması nedeniyle daha da zarar gördü. Bu unsur Temmuz ayında Türkiye'nin notunun bir kademe düşürülmesinin temel gerekçelerinden biriydi."