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  1. 14 Nisan 2017 23:36

Fitch'ten Türkiye açıklaması

Fitch Ratings, Türkiye'de yapılacak olan referandum hakkında senaryoları açıkladı.

Fitch'ten Türkiye açıklaması
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Fitch Ratings, 16  Nisan'da yapılacak referandumun Türk ekonomisine etkisi hakkında 4 senaryo  olduğunu bildirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kurumu Fitch  Ratings, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına dair değerlendirmelerde bulundu. 

Kurumun internet sitesinde yayınlanan videoda, Fitch Ratings Rusya ve  Türkiye Kıdemli Müdürü Paul Gamble, oylamanın Türk ekonomisine etkisi hakkında 4   senaryonun olduğunu söyledi.

 Referandumdan "evet" sonucu çıkması halinde, Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye en yüksek önceliği vereceğine inandığını belirten  Gamble, "Türkiye'nin ekonomik reform süreci Erdoğan'ın mirasının temelini  oluşturuyor." yorumunda bulundu.

Gamble, halk oylamasından "evet" sonucu çıkması durumunda, Türkiye'nin  ekonomik gelişimiyle ilgili 2 senaryoyla karşılaşılmasının öngörüldüğünü ifade  etti.

Birinci senaryo altında, genel seçimlerin 2019'a kadar yapılmayacağına  işaret eden Gamble, böylece hükümetin Türk ekonomisinde yapısal reformları yerine  getirmek için zamanının olacağına dikkati çekti.

Gamble, ikinci senaryo durumunda ise, hükümetin mali politikalara ve  bilanço tablosuna odaklanarak ekonomiyi canlandırma yoluna başvurabileceğini dile  getirdi.

Halk oylamasından "hayır" sonucu çıkması olasılığını da değerlendiren  Gamble, bu durumda da 2 senaryoyla karşılaşılacağını söyledi.

Referandumdan az oy farkıyla "hayır" sonucu alınması halinde  Türkiye'de erken seçimlerin gerçekleşeceğini belirten Gamble, çok oy farkıyla  "hayır" sonucuyla karşılaşılması durumunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu anki  yetkilerini kullanarak ekonomiyi ilerleteceğini sözlerine ekledi.

AA

referandum , fitch ratings , ekonomi