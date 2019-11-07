Fuat Oktay: ''IMF’ye borç verir hale geldik''

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2020 yılı bütçe kanun tasarısı görüşmelerinde teklifin geneli üzerinde değerlendirme yaparak milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Fuat Oktay, 2020 yılı bütçesinin halkın bütçesinde 3,4 milyon kamu çalışanı için 333,9 milyar lira maaş, ücret ve sosyal güvenlik prim ödemesi yapılacağını belirterek, bu vesileyle aileleriyle birlikte 16 milyon kişinin bütçeden doğrudan yararlanacağını söyledi. Oktay yine 2020 yılı bütçesinden 290 bin işçinin ücretleri ve sosyal güvenlik prim ödemelerinin bütçeden karşılandığını kaydederek, "Bütçeden işçilerimiz için 23,6 milyar lira ödeme yapılacak. 31 bin KOBİ ve girişimcimize 1,4 milyar lira KOSGEB destek ödemesi yapılacak. 2,7 milyon çiftçimize 22 milyar lira ödeme yapılacak. 24,3 milyon ilk, orta ve yükseköğretim öğrencisinin faydalandığı eğitim hizmetleri için 176,1 milyar lira kaynak aktarılacak. Sağlık hizmetleri için 188,6 milyar lira kaynak ayrılmış olup bu hizmetlerden 82 milyon vatandaşımız yararlanacak. Engelli evde bakım ödemeleri, 65 yaş üstü muhtaç vatandaşlarımızın maaşı, ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın sağlık primleri gibi sosyal harcamalar için ise 69,5 milyar lira kaynak ayırdık. Bu rakamlar gösteriyor ki bu bütçe yüzde 100 vatandaş bütçesidir. AK Parti Hükümetleri bütçeleri hep halkın bütçesi olmuştur. Bunun böyle olması sayesinde bu millet 18 yıldır bu iktidara destek vermektedir" ifadelerini kullandı.

'IMF'YE BORÇ VERİR HALE GELDİK'

Fuat Oktay, AK Parti iktidara geldiğinde IMF ile 19. Stand-by anlaşmasını imzaladığını ve 2008 yılında bu programın tamamlandığını, sonrasında IMF ile yeni bir program yapılmadığını bildirerek, "Türkiye ekonomisi yaptığımız reformlar ve attığımız adımlar sayesinde uluslararası alanda bir başarı hikâyesi oluşturdu. AK Parti iktidara geldiğinde IMF’ye 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. 2013 yılında bu borcu sıfırladık. Hatta IMF’ye borç verir hale geldik. Dolayısıyla AK Parti olarak Türkiye-IMF ilişkilerinde bilinen bütün ezberleri bozduk. Yerli ve milli ekonomiyi inşa ettik. Esas görülmesi gereken gerçek, geçmişte Türkiye’nin neden IMF’ye teslim edildiğidir" dedi.

'BARIŞ PINARI HAREKATI’NDA 269 DEAŞ ÜYESİ TESLİM ALINMIŞTIR'

Fuat Oktay, Türkiye’nin yurt içinde ve dışında PYD/YPG/PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleriyle mücadele içinde olduğunu kaydederek Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirmede bulundu. Oktay, şöyle konuştu:

"15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra terörle mücadelede köklü bir strateji değişikliğine gidilmiştir. Tüm terör örgütleriyle eş zamanlı, tüm güvenlik birimlerinin eşgüdümüyle, terör unsurlarının tamamıyla, finansman kaynakları ile uluslararası bağlantılarıyla da mücadele stratejisi uygulanmaya başlanmıştır. Olay sonrası operasyon stratejisinden, kesintisiz operasyon stratejisine geçilmiştir. Tehlikeyi kendi sahamızda değil oluştuğu yerde yok etmeye odaklı bir mücadele anlayışı benimsenmiştir. Sadece elinde silah olan teröristle değil, o silahın teröristin eline gelme süreciyle de mücadele edilmeye başlanmıştır. Örgüte katılım, tarihin en düşük seviyesindedir. Buna karşılık sadece bu yıl 206’sı ikna yöntemiyle olmak üzere 289 örgüt elemanı teslim olmuştur. 9-22 Ekim 2019 tarihlerinde başarıyla icra edilen operasyonla 4 bin 219 kilometre kare alan teröristlerden arındırılmıştır. Sınır hattımızdaki diğer alanların da teröristlerden arındırılmasına ilişkin Rusya ile varılan mutabakat çerçevesinde çalışmalar titizlikle devam etmektedir. Harekâtta şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı binin üzerinde, terörden arındırılan meskûn mahal sayısı 600’e yakındır. Harekâtımız esnasında kahraman askerlerimizden 11 şehidimiz ve 149 gazimiz olmuştur. Suriye Milli Ordusu’nun 144 mensubu şehit olmuş, 558’i yaralanmıştır. Keza bebek katili terör örgütünün açtığı ateşler sonucunda içerisinde 7 aylık Muhammed isimli masum bebeğin de bulunduğu 21 vatandaşımız şehit olmuş ve 184 vatandaşımız yaralanmıştır. Barış Pınarı Harekâtında şuana kadar 269 DEAŞ üyesi teslim alınmıştır. Bunlardan Türk olanlara, Türk kanunlarına göre işlem yapılmaktadır. Yabancılar ise geri alacak ülkelere gönderilmekte veya cezaevi/tutukevi tarzında yerlerde tutulmaktadırlar.”

'MEKTUBA CEVABIMIZ BARIŞ PINARI HAREKATIYLA VERİLMİŞTİR'

Fuat Oktay, ABD Başkanı Trump'ın söz konusu mektubuna ilişkin ise "ABD Başkanı’nın söz konusu mektubuna cevabımız esasen Barış Pınarı Harekâtıyla sahada verilmiştir. Bununla birlikte, diplomatik teamüllerden ve devlet adabından uzak bir üsluba sahip mektuba dair tepkimiz, ilgili Amerikalı yetkililere de iletilmiştir. Söz konusu mektupla ilgili takdir ve değerlendirmenin esasen ABD kamuoyunca da yapıldığı, Amerikan toplumunun, Başkan Trump’ın üslubunu reddettiği ortadadır” dedi.

