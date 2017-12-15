Garanti Bankası alacaklarını sattı

Garanti Bankası, bankanın takipteki portföyünde yer alan tahsili geçmiş alacakları toplam 17 milyon 450 bin TL'ye Sümer Varlık Yönetim AŞ ve Hayat Varlık Yönetim AŞ'ye sattı.

Garanti Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bankanın takipteki krediler portföyünde yer alan ve 15 Kasım 2017 itibarıyla toplam anapara bakiyesi 294 milyon 57 bin 190,49 TL olan kredi kartı, bireysel destek kredisi, kredili mevduat, ticari kredi alacağı, çek hesabı, sigorta alacağı ve masraf hesabı türündeki tahsili gecikmiş alacakların toplam 17 milyon 450 bin TL'ye Sümer Varlık Yönetim AŞ ve Hayat Varlık Yönetim AŞ'ye satıldığı bildirildi.