''Garanti ile Geleceği Kodla''da yeni dönem başladı

Bu yıl öğretmen eğitimlerinin de eklenmesi ile etki alanını daha da büyüten proje, Türkiye genelinde yedi ilde gerçekleştirilecek.



Projeye katılan çocukların eğitimden yüksek düzeyde faydalanmasını öncelik sağlayan Garanti Bankası, atölyelerde tüm öğrencilere ayrı ayrı eğitim materyalleri sağlamaya ve çocukların birebir eğitmen mentorlüğü eşliğinde çalışabileceği atölye ortamı sağlamaya büyük bir önem veriyor.



“Garanti ile Geleceği Kodla” projesi kapsamında çocuklar, atölyelerde aldıkları eğitim sayesinde, bir probleme çözüm bulmayı eğlenceli bir şekilde öğrenme imkanı buluyorlar. Aynı zamanda algoritmik düşünce yapısını deneyimleyerek hayal ettiklerini somutlaştırmanın bir yolu olduğunu keşfeden öğrenciler, bir ürün tasarlama ve ekip çalışması ile bunu hayata geçirme şansını da yakalıyorlar.



Çocuklara yönelik atölye çalışmalarının yanı sıra “Dijital çağda çocuk yetiştirmek” temalı seminerler aracılığıyla anne babalarda da farkındalık sağlamayı hedefleyen projede, bu yıl ilk kez öğretmenlere de eğitim veriliyor.



2018 itibariyle proje kapsamına dahil edilen öğretmenler, önce online ve yüz yüze eğitim alacak, ardından öğrencileriyle birlikte şehirlerinde düzenlenecek “Garanti ile Geleceği Kodla” atölyelerine katılacaklar.

Öğretmenler böylelikle atölye sonrasında da sınıflarında benzer uygulamaları hayata geçirebilecek farkındalığa sahip olacak ve eğitime katılan öğrencileriyle projeler geliştirerek, çocukların öğrenme süreçlerine devam etmesini sağlayabilecekler.



Dijital okuryazarlığın artık temel bir beceri olarak kabul edildiği günümüzde, yeni nesillere 21. yüzyıl yetenek ve becerilerini kazandırmayı hedefleyen faaliyetlere son derece önem verdiklerini belirten Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer şöyle devam etti:



“Nitelikli eğitim, Garanti Bankası’nın topluma değer yaratma anlayışı çerçevesinde uzun yıllardır en fazla önem verdiği ve katkı sağladığı alanların başında geliyor.

“Dijitalleşmeyi temel stratejisi kabul eden bir kurum olarak, iç süreçlerimizden müşterilerimize dokunduğumuz her noktada, hayata geçirdiğimiz her türlü toplumsal fayda projesinde her zaman öncü ve yenilikçi çalışmalara imza atmayı hedefliyoruz.

“Bu kapsamda teknoloji ile iç içe yaşayan Z kuşağının da erken yaşlardan itibaren programlama dilinin temel prensiplerini öğrenmesi ve ‘Tasarım Odaklı Düşünme’ becerisi kazanması, donanımlı nesiller yetişmesi açısından büyük önem taşıyor.

“Türkiye’nin farklı coğrafyalarından yüzlerce çocuk ve ailelerine ulaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yüzlerce çocuğa ulaştığımız bu projede bu yıl öğretmen eğitimlerimiz aracılığıyla projenin etki alanını daha da genişletiyoruz.”