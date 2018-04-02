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  4. 02 Nisan 2018 09:13

Gelir vergisi beyannamesinde son gün

Gelir vergisi beyannamesini vermek için bugün son gün. Beyannameler Gelir İdaresi Başkanılğı'nın internet sitesi üzerinden de doldurulabilecek.

Gelir vergisi beyannamesinde son gün
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Gelir vergisinde beyan süresi bugün doluyor. Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen yaklaşık 1 milyon 880 bin gelir vergisi mükellefiyle evini veya işyerini kiraya veren yaklaşık 1.5 milyon kişinin, geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini bugün saat 23.59'a kadar vermesi gerekiyor.

Mükellefler, beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden online verebilecek ve banka ve kredi kartlarıyla ödeme yapabilecek.

7020 sayılı kanunla yapılandırılan borçların 5. taksit ve 6736 sayılı kanunla yapılandırılan borçların 7. taksit ödeme süreleri de bugün sona eriyor.
 

gelir vergisi beyannamesi
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