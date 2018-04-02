Gelir vergisi beyannamesinde son gün

Gelir vergisinde beyan süresi bugün doluyor. Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen yaklaşık 1 milyon 880 bin gelir vergisi mükellefiyle evini veya işyerini kiraya veren yaklaşık 1.5 milyon kişinin, geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini bugün saat 23.59'a kadar vermesi gerekiyor.

Mükellefler, beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden online verebilecek ve banka ve kredi kartlarıyla ödeme yapabilecek.

7020 sayılı kanunla yapılandırılan borçların 5. taksit ve 6736 sayılı kanunla yapılandırılan borçların 7. taksit ödeme süreleri de bugün sona eriyor.

