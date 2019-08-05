Gözler enflasyonda ! İşte dolarda günün ilk rakamları

Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) Temmuz’da KDV ve ÖTV indirimlerinin sonlanmasının yanı sıra, yapılan elektrik zammı nedeniyle aylık %1.6 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise Haziran’daki %15.72’den %16.9’a yükselmesi bekleniyor.

Dolar/TL saat 07:00 itibariyle 5.6030/5.6101'den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Reuters’ın toplam 18 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre; aylık tahminler %0.5 düşüş ile %2.50 artış, yıllık beklentiler %14.5-18 bandında yer alırken, yıl sonu tahminleri ise bir önceki anketteki %15.25’ten %14.5’e geriledi.

Trump 1 Eylül’den itibaren Çin’den ithal 300 milyar dolar değerinde ürüne %10 ek gümrük vergisi başlatacağını açıklayarak dünyanın iki büyük ekonomisi arasındaki ticaret gerilimini tırmandırdı ve finans piyasalarında oynaklık yarattı.

Bu durum birçok gelişmekte olan ülke para biriminde değer kaybına neden olsa da, TL benzerlerinden pozitif ayrışmasını sürdürdü.

Analistler TL’nin hala yüksek getiri sunmaya devam etmesi, küresel merkez bankaların genişlemeci politikalara yeniden yönelmesi ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentilerin ardından risk primindeki düşüşün TL’ye destek olmaya devam ettiğini belirtiyor.

Öte yandan piyasaların gündeminde Türkiye ABD ilişkileri, küresel büyüme endişeleri, küresel ticaret savaşları, Brexit, Akdeniz’de AB ile yaşanan gerginlik, olası bir kabine revizyonu, yeni parti hazırlıkları ve jeopolitik gelişmeler de kalmaya devam ediyor.