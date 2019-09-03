Gözler enflasyonda ! İşte dolar/TL'de son durum

ABD-Çin ticaret savaşı ve anlaşmasız Brexit ihtimalinin yarattığı küresel riskten kaçış baskısına Arjantin’in sermaye kontrollerine gitmesi de eklenirken dolar/TL dün güne 5.83 civarında başlamıştı. Bu sabah ise dolar/TL güne 5.81 TL seviyesinin hemen altında başladı.

Dolar/TL saat 07.07 itibarıyla 5.8183/5.8199'dan işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Türkiye ekonomisi geçen yıl TL’nin sert değer kaybetmesinin ardından oluşan resesyonun etkilerini üzerinden atmaya başlarken, ikinci çeyreğinde %1.5 ile beklentilerden daha az daraldı.

Öte yandan İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Ağustos’ta 48’e yükselerek geçen yıl Temmuz’dan bu yana en yüksek değeri aldı. Veriler art arda 17 aydır devam eden daralmanın hız kestiğine işaret ediyor.

BANKACILAR NE DİYOR?

Bankacılar ekonomik aktiviteye ilişkin tahminlerden bir miktar iyimser gerçekleşmelerin piyasaya da olumlu yansıdığını söylediler.

ABD piyasalarının bugünkü tatili nedeniyle hacimlerin nispeten düşük kalması bekleniyor. Öte yandan piyasalar 12 Eylül’de açıklanacak TCMB faiz kararı öncesinde önemli bir gösterge olarak görülen Ağustos ayı enflasyon verilerini takip edecek. Veri bugün saat 1000’da açıklanacak.

ENFLASYON NE OLACAK?



Reuters’ın toplam 13 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) Ağustos’ta sigara ve doğalgaz başta olmak üzere zamların etkisiyle aylık %1.3 artış göstermesi, ancak baz etkisiyle yıllık enflasyonun Temmuz’daki %16.65’ten %15.51’e gerilemesi bekleniyor.

Bankacılar kurda 5.75 seviyesine kadar olabilecek bir çekilmenin düzeltme hareketi olarak görülmesi gerektiğini belirtirken, yukarıda ise 5.85 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışların önemine dikkat çekiyor.





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