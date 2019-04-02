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  4. 02 Nisan 2019 08:22

Gözler piyasalarda ! Dolar/TL yeniden 5,50'nin üstünde

Yerel seçimin ardından ilk işlem gününde geniş bantta dalgalı seyir izleyen dolar/TL, bu sabah güne 5.55 seviyesinin hemen altında başladı.

Gözler piyasalarda ! Dolar/TL yeniden 5,50'nin üstünde
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4.5 yıllık seçimsiz bir süreçte ekonomiye odaklanılacağı açıklaması piyasalar için olumlu görüldü. Dolar/TL ise saat 07:15 itibari ile 5.5350/ 5.5378 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarına ilişkin Ankara’da AKP Genel Merkezi’nde yaptığı “balkon konuşmasında” önümüzdeki 4.5 yılda herhangi bir seçim olmayacağını belirterek, bu dönemi reform için kullanacaklarını söyledi.

Erdoğan yapısal reformlarla daha sağlam bir ekonomik mimariyi inşa edeceklerini, serbest piyasa ekonomi kurallarından taviz vermeden hedefleri doğrultusunda oluşturdukları güçlü ekonomi programını dikkatle hayata geçireceklerini belirtti.

Dün sabah saatlerinde açıklanan Çin ve Japonya PMI verilerinin küresel piyasalarda risk iştahının artmasına neden olmasıyla EM’ler genelinde gözlenen olumlu harekete katılmayarak negatif ayrışan TL, öğleden sonra ise kayıplarını geri alarak pozitif tarafa geçti.

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